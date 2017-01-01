Врачи
Овчинникова Анна Ивановна
Овчинникова Анна Ивановна
Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
2017г - ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" по специальности "Лечебное дело"
2022г - Ординатура на базе ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" по специальности "Терапия"
Курсы повышения квалификации
До 2028г - Первичная аккредитация по специальности "Терапия" № 2523 031016461
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1840 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1230 р
