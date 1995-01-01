  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Овчинников Александр Михайлович
Овчинников Александр Михайлович
6.9
5

Овчинников Александр Михайлович

Мануальный терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 1983 г. окончания
  • Интернатура по специальности «Общая хирургия», МУЗ «Городская больница № 1», г. Партизанск, 1984 г.
  • Первичная подготовка по специальности «Травматология и ортопедия», ГИДУВ г. Иркутск, 1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по применению аппарата Илизарова, НИЭТО г. Курган, 1995 г.
  • Усовершенствование по циклу «Специальная физиология», 1999 г.
  • Регулярные усовершенствования по специальности «Мануальная терапия» с подтверждением сертификата специалиста, 2009 - 2014 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-хирург, травматолог, МУЗ «Городская больница № 1», г. Партизанск, 1984 - 1997 гг.
  • Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Госпиталя ТОФ, г. Владивосток, 1998 - 2004 гг.
  • Заведующий отделением мануальной терапии, Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, с 2005 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи