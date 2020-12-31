  1. Главная
Овчаренко Алексей Викторович
Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ. Лечебное дело, 2016 г.
  • ТГМУ. Интернатура. Терапия, 2017 г.
  • ТГМУ. ПП «Ультразвуковая диагностика, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ. ПК «Допплерография сосудов, 2019 г.
  • ООО «МЕДТРЕЙН», «Эхокардиография по международным стандартам с курсом ЭхоКГ в пелиатрии и диагностики врожденных пороков сердца», удост. от 31.12.2020 г.
  • ООО «МЕДТРЕЙН», «Дуплексное исследование шейных сегментов сонных, позвоночных и интракраниальных артерий», удост. от 29.01.2021 г
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Терапевт
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
5 отзывов

