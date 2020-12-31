Овчаренко Алексей Викторович
Стаж 8 лет
Принимает детей
Ультразвуковые диагностические исследования: ЭХО-кг (узи сердца), допплерография сосудов головного мозга, сосудов шеи, сосудов верхних и нижних конечностей, сосуды брюшного отдела аорты, сосуды внутренних органов, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, почек, надпочечников, мочевого пузыря, органов малого таза, в том числе трансвагинально, молочных желез, щитовидной железы, мошонки и предстательной железы (ТРУЗИ), лимфатических узлов, мягких тканей, беременности на малых сроках. Осмотр детей с 0 мес. жизни.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Терапевт
По запросу
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
