  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Осмоловский Сергей Васильевич
Осмоловский Сергей Васильевич
6.0
0

Осмоловский Сергей Васильевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи