Осмоловский Сергей Васильевич
6.0
0
Осмоловский Сергей Васильевич
Хирург
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
