  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Осина Виктория Олеговна
Осина Виктория Олеговна
7.2
4

Осина Виктория Олеговна

Нейрохирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Нейрохирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач- нейрохирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи