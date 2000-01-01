Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Осина Виктория Олеговна
7.2
4
Осина Виктория Олеговна
Нейрохирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Нейрохирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач- нейрохирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Журавлев
Илья Владимирович
Нейрохирург
6.5
2
Записаться
Шепелев
Валерий Владимирович
Нейрохирург
8.7
9
Записаться
Наледина
Анна Станиславовна
Нейрохирург
6.3
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...