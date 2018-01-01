  1. Главная
Ошанин Виктор Вячеславович
Массажист
Стаж 6 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский колледж" Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • Медицинский массаж и кинезотерапия в вертеброневрологии; КМК МЗ РФ, г. Кисловодск, 2018 г.
  • Элементы мануальной диагностики и терапии; КМК МЗ РФ, г. Кисловодск, 2018 г.
  • Анатомо-физиологические основы медицинского массажа; БФУ им. И. Канта, г. Калининград, 2021 г.
Еще 3
Опыт работы
  • Вл-к поликлиника №1, декабрь 2019 - февраль 2021 г.
  • ООО "Клиника лечения боли", август 2019 - март 2020
  • ООО "Биомеханика", сентябрь 2020 - март 2023
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
ЛЕВиКО
ул. Алеутская, 17
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
