Ошанин Виктор Вячеславович
10
16
Ошанин Виктор Вячеславович
Массажист
Стаж 6 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский колледж" Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Медицинский массаж и кинезотерапия в вертеброневрологии; КМК МЗ РФ, г. Кисловодск, 2018 г.
Элементы мануальной диагностики и терапии; КМК МЗ РФ, г. Кисловодск, 2018 г.
Анатомо-физиологические основы медицинского массажа; БФУ им. И. Канта, г. Калининград, 2021 г.
Медицинский массаж при заболеваниях позвоночника; МИНО, г. Тольятти, 2021 г.
Медицинский массаж и ЛФК у детей дошкольного и младшего школьного возраста
МИДПО, г. Тольятти, 2022 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Вл-к поликлиника №1, декабрь 2019 - февраль 2021 г.
ООО "Клиника лечения боли", август 2019 - март 2020
ООО "Биомеханика", сентябрь 2020 - март 2023
ЛЕВиКо-Массаж - с 2021 по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ЛЕВиКО
ул. Алеутская, 17
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
