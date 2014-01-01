  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Орлова Валерия Константиновна
Орлова Валерия Константиновна
6.0
0

Орлова Валерия Константиновна

Врач ЛФК
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи