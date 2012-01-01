Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Орлова Ольга Владимировна
5.4
2
Орлова Ольга Владимировна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Оториноларингология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Смагина
Марина Анатольевна
Лор (оториноларинголог)
8.7
9
Записаться
Павлович
Светлана Григорьевна
Лор (оториноларинголог)
6.0
0
Записаться
Батина
Лариса Сергеевна
Лор (оториноларинголог)
9.4
12
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...