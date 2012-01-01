  1. Главная
Орлова Ольга Владимировна
5.4
2

Орлова Ольга Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториноларингология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва

