Орлова Мария Анатольевна
6.0
0

Орлова Мария Анатольевна

Клинический фармаколог
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая фармакология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-клинический фармаколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
0 отзывов

