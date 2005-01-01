Врачи
Орлова Мария Анатольевна
6.0
Орлова Мария Анатольевна
Клинический фармаколог
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Клиническая фармакология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-клинический фармаколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
