6.9
3

Орлов Антон Геннадьевич

Нейрохирург
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Нейрохирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-нейрохирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
3 отзыва

