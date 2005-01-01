Врачи
Орлов Антон Геннадьевич
6.9
3
Орлов Антон Геннадьевич
Нейрохирург
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Нейрохирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-нейрохирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
3 отзыва
