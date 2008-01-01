  1. Главная
Орлов Андрей Сергеевич
6.0
0

Онколог, Хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2008г - Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
  • 2009г - Интернатура на базе Владивостокского государственного медицинского университета по специальности "Хирургия"
Курсы повышения квалификации
  • 2014г- Профессиональная переподготовка по специальности "Онкология" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
  • 2019г- Повышение квалификации по специальности "Хирургия" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
  • До 2024г - Сертификат по специальности "Хирургия" № 0125070005837
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Хирург
2120 р
Онколог
1840 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1230 р
Онколог
1180 р
