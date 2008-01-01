Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Орлов Андрей Сергеевич
6.0
0
Орлов Андрей Сергеевич
Онколог
,
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
2008г - Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
2009г - Интернатура на базе Владивостокского государственного медицинского университета по специальности "Хирургия"
Курсы повышения квалификации
2014г- Профессиональная переподготовка по специальности "Онкология" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
2019г- Повышение квалификации по специальности "Хирургия" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
До 2024г - Сертификат по специальности "Хирургия" № 0125070005837
До 2024г - Сертификат по специальности "Онкология" № 0125070006149
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Хирург
2120 р
Онколог
1840 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1230 р
Онколог
1180 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Григоренко
Ярослав Андреевич
Онколог
,
УЗИ-специалист
,
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
10
19
Записаться
Гончаров
Андрей Владимирович
Онколог
,
Хирург
,
Онколог-маммолог
,
Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт)
,
Главный врач
,
Врач ультразвуковой диагностики
9.9
15
Записаться
Чульчеков
Евгений Николаевич
Лор (оториноларинголог)
,
Онколог
7.8
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...