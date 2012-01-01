Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Опенчук Елена Вячеславовна
6.0
0
Опенчук Елена Вячеславовна
Кардиолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Кардиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Циванюк
Михаил Михайлович
Кардиолог
6.6
2
Записаться
Волошенко
Ольга Анатольевна
Кардиолог
6.3
1
Записаться
Горелик
Надежда Викторовна
Кардиолог
,
Педиатр
,
Главный врач
6.5
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...