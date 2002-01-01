Врачи
Владивостока
Онянова Татьяна Александровна
6.3
1
Онянова Татьяна Александровна
Дерматовенеролог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2002 г. окончания
Интернатура по специальности "Дерматовенерология"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
1 отзыв
