  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Оноприенко Елена Алексеевна
Оноприенко Елена Алексеевна
7.1
4

Оноприенко Елена Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи