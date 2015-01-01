Врачи
Омельяненко Альбина Алексеевна
Омельяненко Альбина Алексеевна
Гастроэнтеролог
,
Кардиолог
,
Терапевт
,
Заместитель главного врача
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет,1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Терапия", 2015 г. окончания
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Кардиолог
По запросу
Терапевт
По запросу
