Омельяненко Альбина Алексеевна
6.0
0

Омельяненко Альбина Алексеевна

Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт, Заместитель главного врача
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет,1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Терапия", 2015 г. окончания
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Кардиолог
По запросу
Терапевт
По запросу
