Омельченко Михаил Михайлович
Омельченко Михаил Михайлович
Хирург
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Хирург
