Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Олейник Марина Наримановна
6.0
0
Олейник Марина Наримановна
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Денталлюкс Сервис
ул. Светланская, 179
Первичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дыдин
Лев Игоревич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Стоматолог общей практики
6.6
2
Записаться
Пак
Валерия Артуровна
Стоматолог общей практики
6.0
0
Записаться
Демьяненко
Вера Анатольевна
Стоматолог общей практики
6.8
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...