Олешова Анна Андреевна
6.0
0

Олешова Анна Андреевна

Терапевт
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ. Лечебное дело, 2017 г
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВПО ТГМУ Свидетельство № 170380«Перспективные методики оказания экстренной и неотложной помощи» от 30.05.2017
  • ФГБОУ ВПО ТГМУ Свидетельство № 170460 «Перспективные методики проведения СЛР» от 06.06.2017
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

