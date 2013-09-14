Оконская Юлия Игоревна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Специализируется по следующим направлениям: - врожденные расщелины лица (хейлоринопластика, уранопластика), - чрезмерное или недоразвитие челюстей (остеотомия челюстей, установка компрессионно-дистракционного аппарата), - деформации носа (риносептопластика), - нарушение носового дыхания (подслизистая резекция носовой перегородки), - оттопыренные ушные раковины (отопластика), -
срединные и боковые кисты (свищи) шеи (удаление кисты), - птоз мягких тканей лица (лифтинг верхней, средней и нижней зон лица, платизмопластика), - грыжи верхних и нижних век (удаление грыж век, блефаропластика), - храп (фарингопалатинопластика), - хронический тонзиллит (удаление небных миндалин).
Адреса и стоимость приёма
ул. Круговая 2-я, 10В
Первичный приём взрослых
Пластический хирург
По запросу
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Пластический хирург
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
