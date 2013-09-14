Оконская Юлия Игоревна

Усовершенствование по теме: «Имплантация в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: хирургические и ортопедические аспекты». ВГМУ, кафедра стоматологии, 2002 г.

Защита диссертации на соискание степени кандидат медицинских наук по теме: «Современные методы диагностики и лечения слюнно-каменной болезни». Присуждена ученая степень кандидат медицинских наук, 2003 г.

Повышение квалификации на кафедре нейрохирургии Военно-Медицинской академии Спб по нейрохирургии, апрель-май 2003 г.