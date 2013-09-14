  1. Главная
Оконская Юлия Игоревна
Лор (оториноларинголог), Пластический хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1997 г. окончания
  • Клиническая ординатура на кафедре общей хирургии с курсом челюстно-лицевой хирургии ВГМУ. Сертификат по челюстно-лицевой хирургии, 1997–1999 гг.
  • Аспирантура на кафедре общей хирургии ВГМУ, 2000 - 2003 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по теме: «Имплантация в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: хирургические и ортопедические аспекты». ВГМУ, кафедра стоматологии, 2002 г.
  • Защита диссертации на соискание степени кандидат медицинских наук по теме: «Современные методы диагностики и лечения слюнно-каменной болезни». Присуждена ученая степень кандидат медицинских наук, 2003 г.
  • Повышение квалификации на кафедре нейрохирургии Военно-Медицинской академии Спб по нейрохирургии, апрель-май 2003 г.
Еще 21
Адреса и стоимость приёма
Инномед-плюс
ул. Круговая 2-я, 10В
Первичный приём взрослых
Пластический хирург
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Пластический хирург
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
38 отзывов

