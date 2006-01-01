  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ожегова Дарья Александровна
Ожегова Дарья Александровна
6.6
2

Ожегова Дарья Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2006г - ГОУ ВПО Владивостокский Государственный медицинский университет по специальности "Стоматология"
  • 2007г - Интернатура по специальности "Стоматология" с выдачей сертификата специалиста на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
  • 2011г - Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2016г - Присвоение второй квалификационной категории по специальности "Стоматология терапевтическая"
  • 2016г - Повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая", ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
700 р
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи