Ожегова Дарья Александровна
6.6
2
Ожегова Дарья Александровна
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
2006г - ГОУ ВПО Владивостокский Государственный медицинский университет по специальности "Стоматология"
2007г - Интернатура по специальности "Стоматология" с выдачей сертификата специалиста на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
2011г - Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", Владивостокский Государственный медицинский университет
2016г - Присвоение второй квалификационной категории по специальности "Стоматология терапевтическая"
2016г - Повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая", ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2019г - Присвоение первой квалификационной категории по специальности "Стоматология терапевтическая"
До 2027г - Периодическая аккредитация по специальности "Стоматология терапевтическая" № 7722 029306779
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
700 р
2 отзыва
