Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Огаркова Анна Евгеньевна
6.0
0
Огаркова Анна Евгеньевна
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, отделение стоматологии
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ортодент-Р
ул. Новоивановская, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бондаренко
Олеся Сергеевна
Стоматолог-ортодонт
9.5
12
Записаться
Романова
Ольга Николаевна
Стоматолог-ортодонт
6.1
1
Записаться
Муравьева
Анастасия Алексеевна
Стоматолог-ортодонт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...