6.0
0

Огаркова Анна Евгеньевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, отделение стоматологии
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Ортодент-Р
ул. Новоивановская, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов

