  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Одинцова Лариса Львовна
Одинцова Лариса Львовна
6.5
5

Одинцова Лариса Львовна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский медицинский институт, Стоматологический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Челюстно-лицевая хирургия", 2012 г.
  • Сертификат "Челюстно-лицевая хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи