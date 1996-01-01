  1. Главная
Одинцова Елена Игоревна
9.6
8

Одинцова Елена Игоревна

Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный медицинский институт, лечебное дело, 1990 -1996 гг.
  • Клиническая ординатура ВГМУ по специальности акушерство и гинекология, 1996 - 1998 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Обучение по курсу кольпоскопии, МОНИИАГ, 1999 г.
  • Повышение квалификации « Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», ВГМУ, 2003 г.
  • Повышение квалификации «Основы педагогики высшей школы», ГОУ ВПО ВГМУ, 2004 г.
Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог МУЗ поликлиника № 5, г. Владивосток, 1999 - 2000 гг.
  • Врач акушер-гинеколог, женская консультация, специализированный приём по патологии шейки матки, КГБУЗ «ВКРД № 3», с 2006 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Ибн Сина
ул. Калинина, 107
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2500 р
