Одинцова Елена Игоревна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Доктор проводит:
экспертная видеокольпоскопия,
биопсия влагалища, вульвы, шейки матки
конус-биопсия шейки матки;
удаление папиллом;
полипэктомия.
