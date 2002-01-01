  1. Главная
Оденбах Лилия Александровна
6.0
0

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
  • Общее усовершенствование "Неонатология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий отделением Анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
