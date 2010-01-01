Очигов Александр Сергеевич
Стаж 13 лет
- Хирургия - Удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости)
- Имплантация системами Dentium, Roott
- Синус лифтинг
- Удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости)
- Зубосохраняющие операции
- Имплантация любой сложности
- Костная пластика
- Зубосохраняющие операции
- Десневая Пластика
- Имплантация системами Dentium, Roott
- Синус лифтинг
- Удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости)
- Зубосохраняющие операции
- Имплантация любой сложности
- Костная пластика
- Зубосохраняющие операции
- Десневая Пластика
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Загрузка комментариев...