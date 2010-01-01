  1. Главная
Очигов Александр Сергеевич
Очигов Александр Сергеевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог общей практики
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный медицинский университет, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
