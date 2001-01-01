  1. Главная
Очеретина Наталья Владимировна
Очеретина Наталья Владимировна

Акушер
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
  • Новороссийское медицинское училище, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
1 отзыв

