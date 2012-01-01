  1. Главная
Очередько Ольга Валерьевна
6.3
1

Очередько Ольга Валерьевна

Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рефлексотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
1 отзыв

