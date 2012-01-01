Врачи
Очередько Ольга Валерьевна
6.3
1
Очередько Ольга Валерьевна
Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
