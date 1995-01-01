  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Обушная Елена Валерьевна
Обушная Елена Валерьевна
6.4
3

Обушная Елена Валерьевна

Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 1993 г. окончания
  • ВГМУ, ординатура по специальности "Дерматовенерология" на базе кафедры кожно-венерологических болезней, 1993 - 1995 гг. .
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл по специальности "Дерматовенерология" на базе ФППО ВГМУ кафедры кожно-венерологических болезней, 1996 г.
  • Сертификационный цикл по специальности «Дерматовенерология» на базе ФППО ВГМУ кафедры кожно-венерологических болезней, 2001 г.
  • Повышение квалификации по программе ТУ «Основы сексологии и психотерапия (РЭБТ) сексуальных расстройств» при ВГМУ, 2001 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Дерматовенеролог ГУЗ КККВД г. Владивостока, 1995 - 2009 гг.
  • Дерматовенеролог, заведующая центром "Доверие" Краевого клинического кожно-венерологического диспансера
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи