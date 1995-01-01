Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Обушная Елена Валерьевна
6.4
3
Обушная Елена Валерьевна
Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультет, 1993 г. окончания
ВГМУ, ординатура по специальности "Дерматовенерология" на базе кафедры кожно-венерологических болезней, 1993 - 1995 гг. .
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл по специальности "Дерматовенерология" на базе ФППО ВГМУ кафедры кожно-венерологических болезней, 1996 г.
Сертификационный цикл по специальности «Дерматовенерология» на базе ФППО ВГМУ кафедры кожно-венерологических болезней, 2001 г.
Повышение квалификации по программе ТУ «Основы сексологии и психотерапия (РЭБТ) сексуальных расстройств» при ВГМУ, 2001 г.
Сертификационный цикл по специальности «Дерматовенерология» на базе ФППО ВГМУ кафедры кожно-венерологических болезней, 2007 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Дерматовенеролог ГУЗ КККВД г. Владивостока, 1995 - 2009 гг.
Дерматовенеролог, заведующая центром "Доверие" Краевого клинического кожно-венерологического диспансера
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Жидкова
Марина Владимировна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
6.0
0
Записаться
Селиверстова
Светлана Борисовна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Трихолог
,
Дерматовенеролог
6.3
1
Записаться
Часова
Ирина Вячеславовна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.9
10
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...