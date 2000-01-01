  1. Главная
Обухова Лариса Геннадьевна
6.0
0

Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2000 г. окончания
  • Интернатура по дерматовенерологии на базе ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "Дерматовенерология", г. Москва, 20111 г.
  • Повышение квалификации по программе "Дерматоскопия", г. Владивосток, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник IX Международного конгресса по дерматовенерологии и косметологии, г. Москва, 2016 г.
Опыт работы
  • Врач-дерматовенеролог, поликлиника ДМП "Экватор", 2001-2003 гг.
  • Врач-дерматовенеролог, МЦ "МедРоса", 2003-2005 гг.
  • Врач-дерматовенеролог, МЦ Санас, с 2005 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
