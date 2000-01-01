Врачи
Обухова Лариса Геннадьевна
Обухова Лариса Геннадьевна
Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2000 г. окончания
Интернатура по дерматовенерологии на базе ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по программе "Дерматовенерология", г. Москва, 20111 г.
Повышение квалификации по программе "Дерматоскопия", г. Владивосток, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Участник IX Международного конгресса по дерматовенерологии и косметологии, г. Москва, 2016 г.
Опыт работы
Врач-дерматовенеролог, поликлиника ДМП "Экватор", 2001-2003 гг.
Врач-дерматовенеролог, МЦ "МедРоса", 2003-2005 гг.
Врач-дерматовенеролог, МЦ Санас, с 2005 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
