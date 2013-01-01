  1. Главная
Обухова Ирина Анатольевна
6.0
0

Обухова Ирина Анатольевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 25 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Физиотерапия", 2013 г.
Опыт работы
  • Заведующая отделением Восстановительного лечения, врач-физиотеpапевт, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
