Нютенко Людмила Владимировна
6.0
0
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
