  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Нютенко Людмила Владимировна
Нютенко Людмила Владимировна
6.0
0

Нютенко Людмила Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи