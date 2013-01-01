Врачи
Нуянзина Елена Юрьевна
8.3
14
Нуянзина Елена Юрьевна
Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Ординатура по специальности "Внутренние болезни", ВГМИ, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Эндокринология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-эндокринолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Врач-эндокринолог, МЦ George, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
14 отзывов
