Нуянзина Елена Юрьевна
Нуянзина Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Внутренние болезни", ВГМИ, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Эндокринология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-эндокринолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
  • Врач-эндокринолог, МЦ George, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Клиника доктора Григоренко
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
