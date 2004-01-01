Новоструева Ирина Ивановна
Стаж 20 лет
Принимает детей
Нитевой лифтинг Aptos. Лазерное омоложение на аппарате Smart Xide Dot2, лечение сосудистой патологии-V-Beam, Candela; вульво-вагинальное омоложение, лечение рубцовой деформации в ано-генитальной зоне, контурная пластика, плазмолифтинг (PRP), лечение пигментации любой этиологии на аппарате M22, лечение рубцов постакне, мезотерапия. Удаление детям доброкачественных новообразований на CO2 лазере Smart Xide Dot2.
ул. Бестужева, 22
