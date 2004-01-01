  1. Главная
Новоструева Ирина Ивановна
6.0
0

Новоструева Ирина Ивановна

Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 20 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1986-1993 гг.
  • Ординатура по гинекологии и акушерству, 1993-1995 гг.
  • Первичная специализация по специальностям "Дерматовенерология" и "Врачебная косметология", Российская медицинская академия, г. Москва, 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2009 г., 2014 г.
  • Сертификат "Врачебная косметология", 2017 г.
  • Тематические циклы: Нити, лазеры, эстетическая гинекология, Москва, СПБ,
Участие в ассоциациях
  • Ежегодный международный конгресс по эстетической медицине: Лондон 2014 г., Париж 2012, 2013, 2014 гг., Монако 2012, 2015 гг.
Опыт работы
  • Врач гинеколог, МУЗ КРД №3, 1995-2003 гг.
  • Частная практика, 2004-2013 гг.
  • Врач-косметолог, специалист по лазерным технологиям, ООО "Студия лазерной косметологии", с 2013 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Студия лазерной косметологии
ул. Бестужева, 22
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Консультация детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
