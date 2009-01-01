Врачи
Новосельцева Ольга Владимировна
6.0
0
Новосельцева Ольга Владимировна
Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Хирургия", 2009 г.
Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 4
