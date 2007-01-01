  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Новоселова Екатерина Константиновна
Новоселова Екатерина Константиновна
6.0
0

Новоселова Екатерина Константиновна

Лаборант
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, специальность – лабораторная диагностика, квалификация медицинский технолог, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи