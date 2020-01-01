  1. Главная
Новохатний Федор Николаевич
6.3
1

Новохатний Федор Николаевич

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2020г - ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" с выдачей свидетельства об аккредитации специалиста по специальности "Лечебное дело"
Курсы повышения квалификации
  • До 2025г - Первичная аккредитация по специальности "Лечебное дело" № 2520 031262210
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1840 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1230 р
