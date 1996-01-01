  1. Главная
Новикова Валерия Викторовна
Новикова Валерия Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
  • Клиническая интернатура по неврологии, ВГМУ, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неврология", 2010 г.
  • СЦ "Неврология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
