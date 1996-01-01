Врачи
Новикова Валерия Викторовна
6.0
0
Новикова Валерия Викторовна
Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Клиническая интернатура по неврологии, ВГМУ, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2010 г.
СЦ "Неврология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Запись по телефону
