Новикова Татьяна Афанасьевна
Новикова Татьяна Афанасьевна

Гинеколог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
  • Интернатура по акушерству и гинекологии ККБ №1, 1994 г.
  • Ординатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ, 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Вопросы гинекологической эндокринологии", МЦНО, г.Москва, 2004 г.
  • ТУ "Гистероскопия", ДВГМУ, 2005,
  • ТУ эндоскопическая хирургия, ЛПСК, гистероскопия, кольпоскопия, г. Хабаровск, 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Интернатура ККБ №1, 1993 - 1994 гг.
  • Акушер-гинеколог, Ханкайская ЦРБ, 1994 - 1997 гг.
  • Ординатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ, 1997 - 1999 гг.
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
