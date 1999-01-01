Новикова Татьяна Афанасьевна

Специалист по интимной пластике и эстетической гинекологии. Специализация: бесплодие, патология шейки матки, воспалительные и гиперпластические процессы, помощь женщинам, вступающим в период менопаузы.
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
Интернатура по акушерству и гинекологии ККБ №1, 1994 г.
Ординатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ, 1999 г.
Курсы повышения квалификации
ТУ "Вопросы гинекологической эндокринологии", МЦНО, г.Москва, 2004 г.
ТУ "Гистероскопия", ДВГМУ, 2005,
ТУ эндоскопическая хирургия, ЛПСК, гистероскопия, кольпоскопия, г. Хабаровск, 2006 г.
ТУ Резектоскопия, Москва, 2007 г.
ЛГМА, "Остеопороз", 2010 г.
НОУ "ЦПО" "Репродуктивное здоровье семьи" 2010 г.
СЦ "Акушерство и гинекология", ТГМУ, 2014 г.
АНО ДПО УМЦ "ИнМедТех", ТУ "Эстетика нижних отделов полового тракта", 2015 г.
Обучающий курс "Применение Препаратов на основе гиалуроновой кислоты в интимной контурной пластике у женщин", г. Москва, 2015 г.
ТУ "УЗД в акушерстве и гинекологии", НЦ АГП им.Кулакова, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Интернатура ККБ №1, 1993 - 1994 гг.
Акушер-гинеколог, Ханкайская ЦРБ, 1994 - 1997 гг.
Ординатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ, 1997 - 1999 гг.
Акушер-гинеколог, роддом № 4 Владивостока, с 1999 г.
