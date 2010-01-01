  1. Главная
Новиков Алексей Юрьевич
6.0
0

Новиков Алексей Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Анестезиология и реаниматология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
