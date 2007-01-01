Врачи
Новиченко Светлана Викторовна
6.0
0
Новиченко Светлана Викторовна
Стоматолог-терапевт
,
Главный врач
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Тридент
ул. Калинина, 283А
0 отзывов
Запись по телефону
Загрузка комментариев...