  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Носкова Анна Геннадьевна
Носкова Анна Геннадьевна
6.3
1

Носкова Анна Геннадьевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Полярная, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи