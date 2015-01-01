  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Номоконов Борис Геннадьевич
Номоконов Борис Геннадьевич
6.0
0

Номоконов Борис Геннадьевич

Эндоскопист
Стаж 8 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело, 2015 г.
  • Ординатура по эндоскопии в ТГМУ, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по теме «Эндобронхиальная ультрасонография с тонкоигольной аспирационной пункцией»; ФГБНУ Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, г. Москва, 2019 г.
  • Повышение квалификации по программе «Эндосонография в диагностике заболевания органов пищеварения»; ГБУЗ Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы, 2019 г.
  • Повышение квалификации «Эндоскопические ретроградные вмешательства на желчных протоках и поджелудочной железе»; ГБУЗ Городская клиническая больница имени С. П. Боткина, г. Москва, 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2015 – 2017 гг. Больничная ординатура на базе КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» г. Владивосток, по специальности «Эндоскопия»
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Первичный приём детей
Эндоскопист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи