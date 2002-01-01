  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Номеровская Галина Валерьевна
Номеровская Галина Валерьевна
6.0
0

Номеровская Галина Валерьевна

Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Дополнительное образование: "Общественное здоровье и здравоохранение", ВГМУ, г. Владивосток
  • Повышение квалификации: "Цикл проведения мини-абортов", г. Владивосток
  • Повышение квалификации: "Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии", ВГМУ, г. Владивосток, 2002 г., 2012 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи