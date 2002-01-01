Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Номеровская Галина Валерьевна
6.0
0
Номеровская Галина Валерьевна
Акушер-гинеколог
,
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Дополнительное образование: "Общественное здоровье и здравоохранение", ВГМУ, г. Владивосток
Повышение квалификации: "Цикл проведения мини-абортов", г. Владивосток
Повышение квалификации: "Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии", ВГМУ, г. Владивосток, 2002 г., 2012 г.
Повышение квалификации: "Патология шейки матки", ВГМУ, г. Владивосток
Повышение квалификации: "Инфекции передаваемые половым путем, ВИЧ – инфекция", ВГМУ, г. Владивосток
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гергерт
Анна Валерьевна
Педиатр
,
Главный врач
10
7
Записаться
Беликов
Владимир Александрович
Акушер-гинеколог
9.6
14
Записаться
Петрушинская
Наталья Мечиславовна
Акушер-гинеколог
7.5
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...