Нохрина Елена Анатольевна
Терапевт, Реабилитолог, Заведующий поликлиникой
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2008 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Черемуховая, 32
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Реабилитолог
По запросу
1 отзыв

