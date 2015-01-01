Врачи
Нитей Зоя Ивановна
5.4
2
Нитей Зоя Ивановна
Терапевт
Стаж 38 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1984 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1985 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт участковый, КГБУЗ ВП№5, с 1987 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Зои Космодемьянской, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва
