Никонова Александра Михайловна
Никонова Александра Михайловна

Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
  • Интернатура в ГУЗ МСЧ работников строительной отрасли края, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2011 г.
  • Тематическое усовершенствование по вопросам остеопороза, 2014 г.
  • ОУ "Профпатологии у рабочих предприятий основных отраслей промышленности", 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • С периодичностью один раз в 2-3 месяца посещение конференций по вопросам гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, гепатозам, атеросклерозу, заболеваниям ЖКТ
Опыт работы
  • Участковый терапевт, ГБУЗ поликлиника №3 г.Владивостока, 2001-2013 гг.
  • Участковый терапевт МЦ ДВО РАН, 2013 г.
  • Участковый терапевт, ККБ №2, с 2013 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
