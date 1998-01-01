Врачи
Владивостока
Никонова Александра Михайловна
6.0
2
Никонова Александра Михайловна
Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Интернатура в ГУЗ МСЧ работников строительной отрасли края, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2011 г.
Тематическое усовершенствование по вопросам остеопороза, 2014 г.
ОУ "Профпатологии у рабочих предприятий основных отраслей промышленности", 2015 г.
ТУ по вопросам туберкулеза, по профпатологии, 2015 г.
Повышение квалификации "Современные вопросы терапии", 2016 г.
Повышение квалификации "Вопросы диагностики ОКС, организация маршрутизации медицинской помощи и диспансерного наблюдения", 2016 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
С периодичностью один раз в 2-3 месяца посещение конференций по вопросам гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, гепатозам, атеросклерозу, заболеваниям ЖКТ
Опыт работы
Участковый терапевт, ГБУЗ поликлиника №3 г.Владивостока, 2001-2013 гг.
Участковый терапевт МЦ ДВО РАН, 2013 г.
Участковый терапевт, ККБ №2, с 2013 г. по настоящее время
Терапевт, Медицинский Центр «САНАС», с 2014 г. по настоящее время
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва
