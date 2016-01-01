Врачи
Никонов Андрей Валентинович
6.0
0
Никонов Андрей Валентинович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Главный врач
Стаж 42 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, “Лечебное дело”, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
ВитаДизайн
ул. Тобольская, 8
0 отзывов
