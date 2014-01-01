  1. Главная
Никоненко Наталья Владимировна
Никоненко Наталья Владимировна

Педиатр
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Уткинская, 10
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
