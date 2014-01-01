  1. Главная
Николина Лариса Валерьевна
6.0
0

Николина Лариса Валерьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
