Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Николина Лариса Валерьевна
6.0
0
Николина Лариса Валерьевна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Функциональная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Томзикова
Екатерина Сергеевна
Педиатр
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Логинова
Елена Юрьевна
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Сейидов
Валерий Гамитович
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
,
Аритмолог
10
25
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...