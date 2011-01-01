Врачи
Николайчук Людмила Игоревна
Николайчук Людмила Игоревна
Педиатр
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Омский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1982 г.
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1982-1983 гг.
Клиническая ординатура по специальности "Педиатрия", 1989-1991 гг.
Профессиональная переподготовка по специальности "Функциональная диагностика", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
