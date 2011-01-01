  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Николайчук Людмила Игоревна
Николайчук Людмила Игоревна
6.0
0

Николайчук Людмила Игоревна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Омский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1982 г.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 1982-1983 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности "Педиатрия", 1989-1991 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи